Чемпионат страны по летнему биатлону состоится в Тюмени

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Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени, сообщает портал «РБ Спорт». Уточняется, что проект календаря соревнований по биатлону 2024-25 приняли в Ханты-Мансийске на тренерском совете.
В него входят два летних старта, запланированных на сентябрь. Первый этап состоится в Сочи. Второй — в Тюмени. Календарь соревнований зимнего сезона менее интенсивный, нежели 2023-24. Его синхронизируют с международными стартами.
Перед этим стало известно, что биатлонистка Елизавета Каплина готова поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе. Спортсменка поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира. По ее словам, наблюдать было интересно.
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Перед этим стало известно, что биатлонистка Елизавета Каплина готова поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе. Спортсменка поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира. По ее словам, наблюдать было интересно.
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Никита Кротов