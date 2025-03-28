Биатлонистка Каплина готова выступать на ОИ-2026 в нейтральном статусе

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Российская биатлонистка Елизавета Каплина готова выступать на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Об этом она заявила в беседе с Metaratings.ru.
«Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за «золото»? Всё равно все знают, что мы из России», — прокомментировала Каплина.Она добавила, что смотрела прошедший чемпионат мира и болела за спортсменку из Франции Лу Жанмонно. По словам Каплиной, наблюдать было интересно. Спортсменка резюмировала, что смогла бы составить конкуренцию выступающим. Российских биатлонистов отстранили от участия в международных турнирах после февраля 2022 года.
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