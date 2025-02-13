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«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов

Призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов оценил уровень российского биатлона
Фото: istockphoto/vlado85rs

Фото: istockphoto/vlado85rs

Российские биатлонисты, как и спортсмены из многих других дисциплин, с февраля 2022 года, то есть уже три года, отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об уровне российского биатлона в настоящее время порассуждал многократный призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
В эксклюзивном интервью изданию Metaratings.ru он сравнил в частности степень подготовленности российских стреляющих лыжников с теми результатами, которые показывают, например, участники главных соревнований биатлонного сезона в годы, когда не проводится Олимпиада — Кубка мира.

«Следим за Кубком мира, чтобы сравнить, как идёт прогресс, и не отставать. В каких-то моментах мы отстаём», — признал российский спортсмен.



Совершенно очевидно, что такое отставание происходит из-за отсутствия прямой конкуренции с лучшими биатлонистами мира, продолжил Латыпов. Наши атлеты лишены возможности в очной борьбе соревноваться с лидерами в этом виде спорта на лыжне и стрельбище из-за политических причин и русофобской позиции многих в руководстве IBU, продолжил он. При этом многие зарубежные спортсмены высказываются в пользу возвращения российского биатлона на международную арену.

«В России холода и не всегда получается показать высокие скорости. Если взять оптимальную погоду в Европе, по скорости уступаем не так сильно. У нас пара ребят могут держать этот неплохой уровень», — отметил Латыпов.

Правда в Европе таких «бегунков» человек 50, они конкурируют, соревнуются между собой на лыжне и за счёт этого двигаются вперёд, признал спортсмен, сам отличавшийся отличным ходом. Что касается времени на огневом рубеже, то в российской сборной есть ребята, которые проводят там около полутора минут, а это — на уровне Кубка мира, добавил биатлонист.

«У нас остался тот же уровень, местами лучше, чем был раньше. Если взять Кубок и чемпионат России, то уровень стал выше. Результаты стали плотнее», — заключил Латыпов.

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#биатлон
Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева
Алина Кабаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике
13 февраля 2025, 09:04

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны якобы будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева. Однако официально эта информация не подтверждена.
Её предшественница Ирина Винер занимала свой пост на протяжении 24 лет, то есть в этом веке у сборной России ещё не было других главных тренеров, отмечает телеграм-канал «Интересная Москва». Мэтр российского тренерского цеха пестовала и саму Алину в годы её блистательных побед на российской и международной арене.

По словам Винер, теперь она будет передавать свой опыт молодым тренерам. ​

Алина Кабаева родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1983 году, но по национальности она татарка. За годы выступлений на гимнастическом помосте она шесть раз становилась абсолютной чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионат Европы, дважды была чемпионкой мира, в 2000 году получила бронзовую медаль Олимпиады в Сиднее, а через четыре года в Афинах выиграла заветное олимпийское «золото».

После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и общественной деятельностью, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2005 год, входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, дважды избиралась в состав Государственной думы РФ пятого и шестого созывов.

После начала спецоперации на Украине Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Кабаевой персональные санкции.

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#чемпионат европы
#россия
#санкции
#медаль
#золото
#пост
#художественная тренер
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Горшков назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ является «Спартак»
12 февраля 2025, 15:43

Фото: istockphoto/NiseriN

«Спартак» является «более реальным конкурентом» петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, нежели «Краснодар». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Горшков.
«Спартак» более реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, чем «Краснодар». Красно-белые в конце прошлого года стали показывать хорошую игру. Было видно, что в московском клубе сложился хороший коллектив, видны тренерские шаги. Плюс сейчас столичная команда точечно усилилась. Так что, подопечные Деяна Станковича составят конкуренцию петербуржцам», — прокомментировал Горшков.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
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Уил оценил шансы «Динамо» обыграть соперников в КХЛ
Уил: у «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ
12 февраля 2025, 15:28

Фото: istockphoto/vchal

У московского «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ, нужно просто спокойно двигаться от игры к игре. Такое заявление журналисту «РБ Спорт» сделал бомбардир команды Джордан Уил.
«Команда начала верить в то, что если она будет играть правильно, то сможет обыграть любого соперника в лиге. Теперь нам нужно спокойно идти от матча к матчу, и у нас будут хорошие шансы обыграть всех соперников», — прокомментировал спортсмен.
По словам хоккеиста, в текущем сезоне у «Динамо» прибавилось много свободного времени между матчами. При этом в паузах спортсмены стараются сохранять игровую форму.

Следующий матч «Динамо» состоится в грядущий четверг, 13 февраля, со «Спартаком».

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#россия
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#спорт
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Раисов оценил возможность реванша с Вартаняном
Раисов не будет просить о реванше с Вартаняном
12 февраля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Боец АСА Юсуф Раисов не станет просить реванша с Эдуардом Вартаняном. Об этом легковес заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Я не буду пытаться (добиться боя — прим.ред.). Пытался несколько раз. Эдик — достойный и правильный парень. Он меня победил. Я это подтвердил. Это был легитимный удар. Но я считаю, что я лучше Марата Балаева, Артема Резникова, которого я уже победил, я лучше любого другого легковеса. Но это мы узнаем лишь в поединке», — произнес спортсмен.

Вартанян победил Раисова осенью в 2022 году во втором раунде техническим нокаутом. Его послужной список насчитывает 25 побед с шестью поражениями. У Раисова — 21 победа с тремя поражениями.

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#мир
#россия
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#бокс
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Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне
Оклад Аймурзина в «Северстали» в новом сезоне составит 25 млн руб
12 февраля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Оклад в сумму 25 миллионов рублей получит нападающий Данил Аймурзин в новом сезоне с «Северсталью» по новому контракту. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что текущее соглашение действует до конца мая этого года, а новое продлится до конца сезона-2025/26.

Данил Аймурзин родился в башкирской Уфе и играл за «Салавата Юлаева». Также выступал в сборной российских юниоров.

В сезоне 2024/25 22-летний игрок провел 52 игры, а его коэффициент полезности составил « 6». Аймурзин — второй бомбардир команды «Северсталь». Футболист проводит второй сезон за клуб из Череповца.

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#мир
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