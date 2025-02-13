«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов

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Российские биатлонисты, как и спортсмены из многих других дисциплин, с февраля 2022 года, то есть уже три года, отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об уровне российского биатлона в настоящее время порассуждал многократный призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
В эксклюзивном интервью изданию Metaratings.ru он сравнил в частности степень подготовленности российских стреляющих лыжников с теми результатами, которые показывают, например, участники главных соревнований биатлонного сезона в годы, когда не проводится Олимпиада — Кубка мира.
Совершенно очевидно, что такое отставание происходит из-за отсутствия прямой конкуренции с лучшими биатлонистами мира, продолжил Латыпов. Наши атлеты лишены возможности в очной борьбе соревноваться с лидерами в этом виде спорта на лыжне и стрельбище из-за политических причин и русофобской позиции многих в руководстве IBU, продолжил он. При этом многие зарубежные спортсмены высказываются в пользу возвращения российского биатлона на международную арену.
Правда в Европе таких «бегунков» человек 50, они конкурируют, соревнуются между собой на лыжне и за счёт этого двигаются вперёд, признал спортсмен, сам отличавшийся отличным ходом. Что касается времени на огневом рубеже, то в российской сборной есть ребята, которые проводят там около полутора минут, а это — на уровне Кубка мира, добавил биатлонист.
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«Следим за Кубком мира, чтобы сравнить, как идёт прогресс, и не отставать. В каких-то моментах мы отстаём», — признал российский спортсмен.
Совершенно очевидно, что такое отставание происходит из-за отсутствия прямой конкуренции с лучшими биатлонистами мира, продолжил Латыпов. Наши атлеты лишены возможности в очной борьбе соревноваться с лидерами в этом виде спорта на лыжне и стрельбище из-за политических причин и русофобской позиции многих в руководстве IBU, продолжил он. При этом многие зарубежные спортсмены высказываются в пользу возвращения российского биатлона на международную арену.
«В России холода и не всегда получается показать высокие скорости. Если взять оптимальную погоду в Европе, по скорости уступаем не так сильно. У нас пара ребят могут держать этот неплохой уровень», — отметил Латыпов.
Правда в Европе таких «бегунков» человек 50, они конкурируют, соревнуются между собой на лыжне и за счёт этого двигаются вперёд, признал спортсмен, сам отличавшийся отличным ходом. Что касается времени на огневом рубеже, то в российской сборной есть ребята, которые проводят там около полутора минут, а это — на уровне Кубка мира, добавил биатлонист.
«У нас остался тот же уровень, местами лучше, чем был раньше. Если взять Кубок и чемпионат России, то уровень стал выше. Результаты стали плотнее», — заключил Латыпов.
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Александр Бойцов