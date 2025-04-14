Биатлонист Серохвостов: В России ест конкуренция и нет явного лидера

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Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов подвёл свои личные и общие итоги сезона 2024/2025. По его мнению, конкуренция на внутренних соревнованиях значительно возросла и теперь нет ярко выраженного лидера.
Об этом рассказал в интервью корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru. Свои результаты в прошедшем сезоне он в целом оценил положительно.
Он также отметил, что конкуренция на стартах чемпионата и Кубка России значительно выросла. Идёт плотная борьба и на лыжне, и на стрельбище. Налицо высокая плотность результатов и никто заметно не выделяется на фоне соперников, заключил Даниил Серохвостов.
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«Отличный сезон. У меня в течение сезона были большие провалы и проблемы со стрельбой. Иммунитет стал покрепче, но старые травмы дают о себе знать, постоянно беспокоят. Если всё это решить, то можно было провести сезон на десять из десяти», — сказал Серохвостов.
Он также отметил, что конкуренция на стартах чемпионата и Кубка России значительно выросла. Идёт плотная борьба и на лыжне, и на стрельбище. Налицо высокая плотность результатов и никто заметно не выделяется на фоне соперников, заключил Даниил Серохвостов.
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Александр Бойцов