«Черезов нам помогает»: Биатлонист Корнев рассказал о своих выступлениях за Удмуртию

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Известный российский биатлонист Александр Корнев уже несколько лет выступает за Удмуртию. По его словам, в регионе много делается для поддержки спортсменов, для того, чтобы сохранить конкурентноспособную команду.
В эксклюзивном интервью спортивному порталу Metaratings.ru Корнев особенно отметил роль главы республиканской федерации биатлона, трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпиады Ивана Черезова. Он также добавил, что не испытывает никаких проблем с финансированием.
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«Нам помогают, всё решают. Нам много людей помогает. Иван Юрьевич Черезов очень сильно способствует тому, чтобы мы оставались в регионе, а директор школы Удмуртии Ростислав Мусалимов горит тем, чтобы команда была как раньше и заезжала на призовые в эстафете на чемпионате России», — сказал спортсмен.Он также посетовал, что сейчас в регионе нет такой сильной команды, как было раньше. Но при должном отношении к делу и сохранении поддержки со стороны руководства федерации и властей республики она обязательно будет, заключил Александр Корнев.
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Александр Бойцов