«Дарят надежду»: Президент СБР Майгуров прокомментировал первые Заявления Ковентри на посту главы МОК

Виктор Майгуров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Президент СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. ред.) Виктор Майгуров прокомментировал первые заявления бывшей пловчихи из Зимбабве Кирсти Ковентри после её избрания на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, эти выступления дарят российским спортсменам надежду.
Об этом Майгуров заявил в разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru. Он также рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры между СБР и Международного союза биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU. — Прим. ред.) по вопросу допуска россиян к соревнованиям, проходящим под эгидой организации.
Майгуров также добавил, что уже общался с главой ОКР и Минспорта Дегтярёвым и обсуждали конкретно биатлон и взаимодействие с международными организациями по вопросам возвращения российских стреляющих лыжников на мировые турниры.
Напомним, биатлонисты из России отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).
Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. Она стала новым президентом Международного олимпийского комитета по итогам голосования, состоявшегося 20 марта в Греции. Африканка стала первой женщиной на посту главы МОК в истории организации.
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«Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв неоднократно подчёркивал, что все консультации и переговоры по данной проблеме будут проводиться централизованно, без какой-либо анархии. И первым шагом здесь должно стать решение МОК о допуске россиян на зимние Олимпийские игры 2026 года, а также то, в каком статусе это будет возможно. Первые публичные заявления новоизбранной главы МОК Кирсти Ковентри дарят нам надежду, однако официальное решение МОК еще не обнародовано», — сказал руководитель Союза биатлонистов России.
Майгуров также добавил, что уже общался с главой ОКР и Минспорта Дегтярёвым и обсуждали конкретно биатлон и взаимодействие с международными организациями по вопросам возвращения российских стреляющих лыжников на мировые турниры.
Напомним, биатлонисты из России отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).
Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. Она стала новым президентом Международного олимпийского комитета по итогам голосования, состоявшегося 20 марта в Греции. Африканка стала первой женщиной на посту главы МОК в истории организации.
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Александр Бойцов