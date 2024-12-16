Чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, как вратарям национальной команды удалось не пропустить ни одного мяча за 2024 год — благодаря хорошей игре или слабым соперникам. По его словам, уровень оппонентов был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя.