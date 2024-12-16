Чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев заявила на странице в своей социальной сети, что стала спортсменкой 2024 года в Германии.
В голосовании спортсменка набрала 1888 голосов, она опередила толкательницу ядра Йемиси Огунлейе на 79 голосов. Уроженка Барнаула выразила благодарность болельщикам за поддержку и сказала, что уходящий год был невероятным.
Ранее Дарья Варфоломеев говорила о гордости от переезда из Российской Федерации в Германию. Олимпийская чемпионка добавила, что это было самое тяжёлое решение в её жизни.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Дарья Варфоломеев одержала победу в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя Дарья набрала 142,850 балла.
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«Особенно радуюсь, что наш недооцененный вид спорта — художественная гимнастика — привлекает больше внимания», — отметила Варфоломеев.
Ранее Дарья Варфоломеев говорила о гордости от переезда из Российской Федерации в Германию. Олимпийская чемпионка добавила, что это было самое тяжёлое решение в её жизни.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Дарья Варфоломеев одержала победу в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя Дарья набрала 142,850 балла.
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Ольга Енгалычева