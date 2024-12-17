Подмосковный пловец Трошин выиграл четыре медали на Кубке Беларуси

Марк Трошин (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Три золотые и одну бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Марк Трошин в составе российской сборной на Кубке Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали Марк Трошин выиграл в заплывах на 50, 100 и 200 м на спине, а бронзовую награду завоевал на дистанции 100 м комплексным плаванием», — отмечается в сообщении.Всего по итогам турнира сборная России получила 74 медали, в том числе 29 золотых. Соревнования проводились в Бресте с 12 по 15 декабря.
Ранее сообщалось, что представительница Московской области Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
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