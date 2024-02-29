Биатлонистка Гореева из Подмосковья завоевала малый хрустальный глобус

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная спортсменка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальных гонках, проводившихся в рамках Кубка России в сезоне 2023/2024, и получила награду — малый хрустальный глобус, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Последняя индивидуальная гонка сезона состоялась в четверг, 29 февраля, в Уфе. На ней Анастасия Гореева заняла второе место, что позволило ей набрать в итоговом индивидуальном зачёте 114 очков — это лучший результат Кубка России», — отмечается в сообщении.На счету у ближайших соперниц Гореевой — Анастасии Егоровой и Анастасии Шевченко — по итогу сезона на счету оказалось по 88 очков.
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