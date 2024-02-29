В Щелкове прошли соревнования по подлёдной рыбалке

Фото: Евгения Корытько
12-летний рыбак выиграл соревнования по подлёдной рыбалке в Щёлкове. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования по подледной рыбалке проводились в деревне Огуднево городского округа Щелково.
В общей сложности в турнире принимали участие порядка 25 рыбаков. Стоит отметить, что возраст самого младшего участника — 12-лет.
Стоит добавить, что Матвей стал обладателем главного приза соревнований - телевизора.
Читайте также:
На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч
Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу
Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России
В общей сложности в турнире принимали участие порядка 25 рыбаков. Стоит отметить, что возраст самого младшего участника — 12-лет.
«Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже успел стать опытным рыбаком. Он начал свою рыболовную карьеру три года назад. На соревнованиях участникам разрешалось использовать две снасти: активные или пассивные. Участники за два часа должны были добыть максимальный улов форели. Рекордный улов показал юный Матвей Сулейкин. Он выловил девять с половиной килограммов форели», — подчеркнул корреспондент.
Стоит добавить, что Матвей стал обладателем главного приза соревнований - телевизора.
Читайте также:
На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч
Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу
Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России
Мира Полтева