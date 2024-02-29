На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч

Фото: Дарья Шапочкина
Хоккейный матч с участием звезд российского спорта состоялся на открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске. Об этом сообщил корреспондент.
В хоккейном матче «ZаБудущее» приняли участие команды «Легенды хоккея» и сборная Волоколамского округа.
Стоит отметить, что также на церемонии открытия выступили олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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«Сегодня действительно праздничный день.Огромные и искренние слова благодарности я хочу сказать не только от себя, но и от вас, жителей Волоколамского городского округа, Андрею Юрьевичу Воробьёву за реализацию этой мечты. За то, что сегодня мы открываем наш ФОК «Лидер». Конечно, мы благодарны и министерству спорта, и министерству строительного комплекса Московской области, всей команде правительства и, конечно, теплые слова нашим подрядчикам.Всех с праздником», — сказала временно исполняющий обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
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Мира Полтева