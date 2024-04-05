Биатлонистка из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Анастасия Гореева выиграла бронзовую медаль в женском марафоне на 30 км на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Тридцатикилометровую дистанцию подмосковная биатлонистка преодолела за 1 час 40 минут 29,6 секунд. Победительнице — биатлонистке из Тюмени Виктории Сливко — Анастасия Гореева уступила всего две минуты 14,3 секунды», — отмечается в сообщении.Серебряную медаль в этой категории завоевала Ирина Казакевич из Свердловской области.
Всего в тридцатикилометровом женском марафоне в рамках чемпионата России по биатлону принимали участие 19 лучших биатлонисток страны, соревнование проводилось 5 апреля в селе Уват Тюменской области.
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