Сборные Подмосковья стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Две медали завоевали сборные Подмосковья на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет в настоящий момент проходит в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов из 30 регионов страны.
Стоит отметить, что чемпионат и первенство России завершатся 7 апреля.
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В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов из 30 регионов страны.
«В составе мужской сборной выступили спортсмены Матвей Рязанцев, Батор Раднаев, Василий Поляков, Ольгерд Киселёв и Иван Иванов под руководством тренера Дениса Бочкова. Женскую сборную Московской области представляли Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова, Дарья Заркина и тренер Светлана Федосеева», – поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что чемпионат и первенство России завершатся 7 апреля.
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Мира Полтева