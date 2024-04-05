Подмосковный спортсмен стал победителем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Представитель Подмосковья стал обладателем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Краснодарском крае с 28 по 31 марта.
В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 13 регионов России.
Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях Егор также заполучил золото.
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В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 13 регионов России.
«В спортивной дисциплине «каноэ» на дистанции 200 метров спортсмен регионального «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Егор Фирсов из городского округа Химки поднялся на первую ступень пьедестала», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях Егор также заполучил золото.
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Мира Полтева