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Чемпион ОИ Васильев: уровень Кубка мира упал без российских биатлонистов

Фото: iStock/vlado85rs

Фото: iStock/vlado85rs

Уровень Кубка мира упал из-за отсутствия российских биатлонистов, о чем говорят даже сами иностранные спортсмены. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, подчеркнув, что в этом виноваты сами европейцы.


«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — поделился Васильев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее Васильев заявлял, что российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. При этом, отмечал он, позитивных изменений все же ожидать стоит.

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Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова
Экс-врач сборной Резепов: Кузнецов восстановится за две-три недели
27 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Сроки восстановления нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА займут не больше двух-трех недель. Об этом заявил бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов. По его словам, диагностированная вместе с закрытой ЧМТ и сотрясением у хоккеиста цервикокраниалгия – это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом и возможным смещением.
«Была информация о том, что Кузнецов находился без сознания, а это уже говорит о средней степени тяжести. Тут, конечно, доктора будут принимать решение, но от двух до трех недель, не больше, я думаю. Если состояние позволит, легкие тренировки он, может быть, начнет и раньше, но ближайшие пять-семь дней – это состояние покоя, чтобы не ухудшилась ситуация», — поделился специалист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Кузнецов получил удар плечом в челюсть при столкновении с Владиславом Пономаревым во втором периоде. Сообщалось, что у хоккеиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию.

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#удар
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Вратаря «Спартака» могут забрать в Китай
Вратаря ХК «Спартак» Рыбара планирует забрать китайский «Куньлунь»
27 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/matimix

Стало известно, куда могут забрать словацкого вратаря ХК «Спартак» Патрика Рыбара. Как выяснили Metaratings.ru, голкипера планирует забрать китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Игрок может получить приглашение в команду из Китая уже в ближайшее время, уточняет портал. После того, как «Спартак» указал Рыбара в списке отказов, любой клуб КХЛ в течение 48 часов может направить ему предложение продолжить играть в своей системе.

Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.

Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.

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#спартак
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Джанашия раскрыл, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ
Джанашия: ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
27 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/FotografieLink

ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия. При этом, по его мнению, «армейцы» часто откатываются назад после бодрого старта.
«ЦСКА тоже может побороться за первое место, как и остальные команды. Но часто «армейцы» хорошо начинают, а потом откатываются. ЦСКА умеет так делать. <…> «Зенит» такая сильная команда? Да, у него состава хватит на две сильные команды, но в РПЛ у всех команд есть сильные футболисты. ЦСКА не исключение», — поделился футболист в беседе Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушли, заняв шестое место в таблице турнира с 31 баллом в запасе. Петербургский же клуб попал на второе место с 39 очками.

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#спорт
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Чемпион ОИ Васильев: биатлон за 2024 год не стал ближе к международной арене
27 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/vlado85rs

Российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. При этом, по его словам, позитивных изменений все же ожидать стоит.
«Биатлон не стал ближе к возвращению. Это однозначно. В этом году проходил конгресс, который продлил изоляцию нашего биатлона. Ничего позитивного в этом смысле не произошло, но ещё обязательно произойдет», — отметил он в интервью Metaratings.ru.
Васильев также добавил, что новость о возвращении российских пловцов на международные соревнования указывает на то, что Россия на правильном пути. Такая информация, по его мнению, обнадеживает.

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#соревнования
#биатлон
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#информация
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Вице-президент АСА Бадаев: бой Исмаилова и Токова потерял свою актуальность
27 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/Artur Didyk

Бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым потерял свою актуальность после того, как оба бойца потерпели поражение в разных дисциплинах. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, потому в скором времени он приступит к подготовке другого поединка — Шлеменко и Исмаилова.
«Бой Токова и Исмаилова свой блеск однозначно потерял, потому что после этого оба проиграли, пусть и в разных дисциплинах. Если это противостояние было оправданным на тот момент — бой на турнире, посвящённом 10-летию лиги, крупный поединок, реванш. То сейчас и этого нет — нет какой-то взаимосвязи, плюс нет ни трештока, ни какой-то токсичности между ними не возникает», — пояснил Бадаев в беседе с RT.
В то же время стало известно о последствиях другого боя —между кулачниками Олегом «Фомичем» Фомичевым и Игорем «Имелей» Ионовым. Как выяснили MMA.Metaratings.ru, результат боя, где первый победил единогласным решением судей, аннулировали.

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#спорт
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РБК: «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ UFC в России
27 декабря 2024, 02:46

Фото: iStock/wellesenterprises

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивную трансляцию боев американской организации UFC в России. Об этом пишет РБК.
«Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что сделка рассчитана на три года. По предварительным данным, в рамках сделки телеканал заплатил 15 миллионов долларов. Эта сумма в полтора раза превышает стоимость прошлого договора, заключенного в 2021 году.

Первая трансляция запланирована на 19 января. В ходе прямого эфира покажут бои Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

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В Московской области наградили лучшие организации индустрии туризма
26 декабря 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Подведены итоги конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области». Церемония объявления результатов и награждение победителей прошли в отеле Edge Vinogradovo, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
«В этом году на конкурсе было представлено 10 номинаций, восемь из которых – для отелей, две – для туркомпаний. Определены лучшие гостиницы, кемпинги, глэмпинги, пансионаты, хостелы, бизнес-отели, а также компании-туроператоры и турагенты. Победителей выбрали отраслевые эксперты, а лучшие организации – граждане с помощью онлайн-голосования на сайте конкурса», – отметили в ведомстве.
Победителей можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Как рассказали в министерстве, конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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#минкульттуризма мо
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Подмосковные спортсменки заняли первое место на международном турнире по боксу
26 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области выиграли командный зачёт международных матчевых встреч по боксу в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В соревнованиях участвовали женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана. Представительницы Подмосковья принесли команде четыре победы в двух матчевых встречах. Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово стала лучшей в весовой категории 48 кг, а Людмила Воронцова из Химок выиграла все поединки в категории 57 кг. Общий счёт встреч: Россия – Белоруссия – 7:2, Узбекистан – Белоруссия – 6:2, Россия – Узбекистан – 8:2», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Турнир проходил 23-25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в городском округе Серпухов. Он был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Лыжница Илюхина из Подмосковья завоевала две медали Кубка России по фристайлу
26 декабря 2024, 16:56

Анастасия Илюхина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась по итогам заезда в дисциплине «могул». Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров представительница Пермского края», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль Анастасия Илюхина завоевала в дисциплине «парный могул». Золото взяла спортсменка из Пермского края, а третье место заняла представительница Томской области.

Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мужчин и женщин проводятся в городе Чайковский Пермского края, они стартовали 22 декабря и продлятся до 27 декабря. В соревнованиях участвуют 75 спортсменов из девяти российских регионов.

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