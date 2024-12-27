Чемпион ОИ Васильев: уровень Кубка мира упал без российских биатлонистов

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Уровень Кубка мира упал из-за отсутствия российских биатлонистов, о чем говорят даже сами иностранные спортсмены. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, подчеркнув, что в этом виноваты сами европейцы.
«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — поделился Васильев в беседе с Metaratings.ru.Ранее Васильев заявлял, что российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. При этом, отмечал он, позитивных изменений все же ожидать стоит.
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