Чемпион ОИ Васильев: биатлон за 2024 год не стал ближе к международной арене

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Российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. При этом, по его словам, позитивных изменений все же ожидать стоит.
«Биатлон не стал ближе к возвращению. Это однозначно. В этом году проходил конгресс, который продлил изоляцию нашего биатлона. Ничего позитивного в этом смысле не произошло, но ещё обязательно произойдет», — отметил он в интервью Metaratings.ru.Васильев также добавил, что новость о возвращении российских пловцов на международные соревнования указывает на то, что Россия на правильном пути. Такая информация, по его мнению, обнадеживает.
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