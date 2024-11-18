Биатлонистки из Подмосковья выиграли на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменки из Московской области Кристина Резцова и Полина Шевнина в составе команды «Лыжный клуб Наседкина» выиграли золотые медали в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда «БК Профински», в состав которой также входила Анастасия Халили из Подмосковья. Третье место заняли белорусские биатлонисты из команды «БК Белорусский нефтяник».
В этом сезоне на старте турнира выступили пять спортсменок из Московской области, которые были разделены на четыре смешанные команды: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).
По итогам турнира команда «БК Профински» завоевала Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024.
Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 17 ноября 2024 года. В них приняли участие 15 команд из России и Беларуси.
Читайте также:
Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо
Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ
В этом сезоне на старте турнира выступили пять спортсменок из Московской области, которые были разделены на четыре смешанные команды: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).
По итогам турнира команда «БК Профински» завоевала Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024.
Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 17 ноября 2024 года. В них приняли участие 15 команд из России и Беларуси.
Читайте также:
Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо
Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ
Шатурские боксёры взяли семь наград соревнований в Рязанской области
Дайана Хусинова