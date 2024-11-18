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Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В их активе – две золотые и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Такой результат позволил представителям Подмосковья занять третье место в общекомандном зачёте, уступив сборным Москвы и Санкт-Петербурга. Разница между результатами дзюдоистов Подмосковья и северной столицы составила всего один балл», – говорится в сообщении.
У юниоров в наилегчайшей весовой категории до 55 кг не было равных Ивану Юртаеву. В весе до 66 кг золотой награды удостоился Павел Коловердов. В категории свыше 100 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустем Кадзаев. А у юниорок в весе свыше 78 кг тройку призёров замкнула Замират Кусаева.



Первенство России проходило в Рязани с 13 по 17 ноября. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 70 регионов России.

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В Серебряных Прудах состоялись соревнования по баскетболу
18 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

14 и 15 в спортивном зале ФОКа имени Героя России С. А. Фирсова прошли традиционные соревнования по баскетболу, приуроченные к памяти кавалера ордена Мужества Лодырева С. В. Соревнования проводились среди юношей и состояли из двух этапов. В турнире приняли участие 7 команд из школ из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В группе «А» первое место заняли ученики Совхозной школы (п. Успенский), а второе — ученики школы имени В. И. Чуйкова (с. Подхожее).

В группе «Б» в полуфинал прошли команды школ имени В. И. Чуйкова (п. Новоклёмово) и (р. п. Серебряные Пруды). Юноши из Серебряных Прудов выиграли у команды из Подхожего в матче за третье место со счётом 13:2. В финале Совхозная школа победила школу из Новоклёмово со счётом 11:9.

15 ноября прошли соревнования среди девушек. В турнире участвовали четыре команды. По результатам круговой системы третье место заняла команда из Новоклёмово, серебро — команда из Совхозной школы, а победу одержали девушки из Серебряных Прудов.

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#баскетбол
#подмосковье
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Подмосковные конькобежцы выиграли семь медалей на этапе Кубка России
18 ноября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. В их активе - две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В масс-старте на 16 кругов среди женщин лучшее время показала Анастасия Семёнова. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовая медаль досталась Даниилу Чмутову. Ещё одно золото – на счету Даниила Алдошкина в старте на 5 тыс. метров у мужчин. Серебряную медаль взяла сборная Московской области-1 (Анастасия Семёнова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина) в командном забеге-спринте на три круга среди женщин», – говорится в сообщении.
Помимо этого, Семёнова выиграл серебро в забеге на 1,5 тыс. м у женщин. В забеге на 500 м Кузнецова заняла третье место. Еще одна бронза - у сборной Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов и Илья Иванов) в командном забеге на восемь кругов среди мужчин.

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошёл с 14 по 17 ноября в Санкт-Петербурге на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова».

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В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков

Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ

В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта
#спорт
#минспорт мо
#коньки
#конькобежный спорт
#кубок россии
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В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков
18 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров провёл мастер-класс для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первую социальную тренировку для состоящих на учёте полиции подростков он организовал совместно с секцией самбо, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Тренировка была организована к Всероссийскому дню самбо. Воспитанники спортшколы помогли познакомили гостей с азами этого вида спорта. Как отметили тренеры, занятия помогают выработать самодисциплину, нравственность и настойчивость в достижении жизненных целей.
«Уверен, что многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо – не просто спорт, а культура воспитания и дисциплина. В Дубне к нему особое отношение. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», – сказал Тихомиров.
Он пожелал воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.

В завершении тренировки с новичками поговорил победитель первенства мира Михаил Спориш. Он рассказал, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки рассказали, что тренировка вдохновила их и дальше заниматься спортом.

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#московская область
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Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ
18 ноября 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

ХК «Витязь» разгромил череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа со счётом 7:1 стала самой крупной для подмосковного хоккейного клуба в истории турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Молодцы, парни! Сегодня была команда, трудились правильно, и желание было», – сказал хоккеистам главный тренер ХК «Витязь» Павел Десятков.
Лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету – гол и две результативные передачи. За сезон Дмитрий набрал 26 очков – восемь голов и 18 передач. На данный момент это второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.

Сейчас у «Витязя» – 27 очков по итогам 28 игр и девятое место в Западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.

Следующий матч команда из Московской области проведёт 19 ноября на выезде против ХК «Локомотив» из Ярославля.

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#хоккей
#спорт
#минспорт мо
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В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта
18 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/sportpoint

Гонка памяти легенд лыжного спорта состоится 21 декабря в районе усадьбы Дубровицы Подольского городского округа, её организуют благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай», соорганизатором является заслуженный тренер по лыжным гонкам Альберт Вахрушев, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках мероприятия будет проведена Гонка памяти легенд лыжного спорта – соревнования по беговым лыжам среди мужчин и женщин. Принять участие в этой гонке приглашаются олимпийские чемпионы по лыжным гонкам в возрасте 50 », — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется организовать ретро-заезд для ветеранов из разных видов спорта и благотворительный заезд, участниками которого смогут стать все желающие, уплатившие взнос. Собранные деньги передадут на помощь ветеранам.

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Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани

Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов

Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией
#лыжи
#гонка
#подольск
#спорт
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Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани
18 ноября 2024, 13:58

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев будет проходить обследование в столичной клинике из-за перенесённого нападения в Астрахани, передал он ТАСС.
«Чувствую себя более-менее. Проблемы с глазами остались, через неделю попаду в Москве в больницу. Но разговариваю с вами, уже хорошо», — поделился Вадим Евсеев.

Накануне главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в городе Астрахань. Происшествие случилось в ночь на 18 ноября. Вадим Евсеев вместе с тремя сотрудниками шли в гостиницу после ужина в Астрахани. К ним подошли два незнакомца и попросили закурить. После отказа главного тренера ФК, зачинщики конфликта распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко предпринял попытку вмешаться в конфликт, но незнакомцы ударили ножом ему в лицо.

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Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов
18 ноября 2024, 08:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы. Это помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.
Погоня российского нападающего за рекордом великого канадца, который ещё сравнительно недавно казался вечным, сейчас является одним из главных событий мирового спорта. Минувшей ночью Александр стал ещё на несколько шагов ближе к этому достижению. У Гретцки за карьеру 894 заброшенные шайбы, на счету Овечкина теперь 866 голов. То есть до повторения великого рекорда российскому хоккеисту осталось 28 раз поразить ворота соперника. Чтобы превзойти его, соответственно, нужно забросить на одну шайбу больше.

Если до начала сезона предполагалось, что рекорд покорится российскому нападающему только в чемпионате 2025/26 года, то теперь, учитывая форму, которую набрал Александр, и игру, которую он демонстрирует в свои 39 лет, специалисты считают, что он может сравняться и превзойти Гретцки уже в текущем сезоне. При сохранении прежней скорострельности Александр превзойдёт великого канадца в марте-апреле следующего года. Сейчас на его счету 13 заброшенных шайб в 17 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира чемпионата с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Стоит отметить, что оба они провели на одну игру больше.

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#рекорд
#специалисты
#овечкин
#хоккей
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Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией
17 ноября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/FotografieLink

Шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед матчем с Сирией. Игра состоится во вторник 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена».
В свои клубы возвращаются Станислав Акгацев, Никита Кривцов и Александр Черников (все — «Краснодар»), Иван Обляков и Игорь Дивеев (оба — ЦСКА) ии Фёдор Чалов (ПАОК, Греция), сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Игра со сборной Сирии станет второй для российской команды в рамках ноябрьского сбора. 15 ноября сборная России разгромила занимающую 184-е место в мировом рейтинге команду Брунея со счётом 11:0. Этот счёт стал рекордным для национальной команды. Предыдущей самой крупной победой сборной России была игра против команды Сан-Марино в 2019 году в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. Тогда матч закончился со счётом 9:0 в пользу российской команды.

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Овечкин повторил рекорд 1968 года
Овечкин повторил достижение Хоу с отметкой 20 очков за 16 игр НХЛ
16 ноября 2024, 13:18

Александр Овечкин (Фото: riamediabank.ru/Григорий Сысоев)

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39+. Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов + 10 передач) за сезон.
За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.

К тому же Александру Овечкину осталось забить 34 шайбы, чтобы побить рекорд хоккеиста Гретцки в 894 гола и стать лучшим снайпером НХЛ в истории. Сейчас российский нападающий занимает второе место в этой категории.

Ранее Гретцки заявил, что не сомневается в способности Александра Овечкина побить его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.

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