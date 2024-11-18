Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В их активе – две золотые и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Такой результат позволил представителям Подмосковья занять третье место в общекомандном зачёте, уступив сборным Москвы и Санкт-Петербурга. Разница между результатами дзюдоистов Подмосковья и северной столицы составила всего один балл», – говорится в сообщении.У юниоров в наилегчайшей весовой категории до 55 кг не было равных Ивану Юртаеву. В весе до 66 кг золотой награды удостоился Павел Коловердов. В категории свыше 100 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустем Кадзаев. А у юниорок в весе свыше 78 кг тройку призёров замкнула Замират Кусаева.
Первенство России проходило в Рязани с 13 по 17 ноября. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 70 регионов России.
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