Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо

14 и 15 в спортивном зале ФОКа имени Героя России С. А. Фирсова прошли традиционные соревнования по баскетболу, приуроченные к памяти кавалера ордена Мужества Лодырева С. В. Соревнования проводились среди юношей и состояли из двух этапов. В турнире приняли участие 7 команд из школ из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.