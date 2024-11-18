Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
ХК «Витязь» разгромил череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа со счётом 7:1 стала самой крупной для подмосковного хоккейного клуба в истории турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Молодцы, парни! Сегодня была команда, трудились правильно, и желание было», – сказал хоккеистам главный тренер ХК «Витязь» Павел Десятков.Лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету – гол и две результативные передачи. За сезон Дмитрий набрал 26 очков – восемь голов и 18 передач. На данный момент это второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.
Сейчас у «Витязя» – 27 очков по итогам 28 игр и девятое место в Западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.
Следующий матч команда из Московской области проведёт 19 ноября на выезде против ХК «Локомотив» из Ярославля.
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