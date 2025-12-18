Быков оценил вероятность матчей сборной России с США и Канадой

18 декабря 2025, 12:15

Быков: сборной России хорошо бы сыграть с США и Канадой в 2026 году

Фото: iStock/vchal

Сборной России «хорошо бы» провести несколько матчей с США и Канадой в 2026 году. Об этом заявил бывший главный тренер отечественной национальной команды Вячеслав Быков.





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, такие игры стали бы отличным тестом как для российских хоккеистов, так и для их соперников. При этом он выразил сомнение, что подобные встречи вряд ли состоятся в ближайшее время, так как все зависит от политической обстановки.

«Когда наступит мир в Европе, тогда наши спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», — сказал Быков.