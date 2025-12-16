Вячеслав Фетисов высказался о назначении Корешкова главным тренером челябинского «Трактора»

16 декабря 2025, 15:31

Фетисов: хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер — россиянин

Фото: iStock/shironosov

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером челябинского «Трактора». Об этом пишет Metaratings.ru.





По его мнению, назначение российского специалиста на пост главного тренера в «Тракторе» — это положительное событие.





«В Челябинске любят хоккей и принимают взвешенные решения. Хочется пожелать удачи Евгению Корешкову и «Трактору». Посмотрим, что получится», — добавил он.