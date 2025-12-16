Вячеслав Фетисов высказался о назначении Корешкова главным тренером челябинского «Трактора»
Фетисов: хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер — россиянин
Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером челябинского «Трактора». Об этом пишет Metaratings.ru.
По его мнению, назначение российского специалиста на пост главного тренера в «Тракторе» — это положительное событие.
«В Челябинске любят хоккей и принимают взвешенные решения. Хочется пожелать удачи Евгению Корешкову и «Трактору». Посмотрим, что получится», — добавил он.
Фетисов подчеркнул, что у команды есть большой потенциал, и от них ждут значительных результатов в текущем году.
Евгений Корешков ранее был тренером в таких клубах, как «Металлург», «Барыс», ЦСКА и СКА. Вместе с московскими «армейцами» он добивался победы в Кубке Гагарина дважды — в 2019 и 2022 годах. 21 ноября тренер присоединился к штабу «Трактора», заняв должность ассистента Рафаэля Рише. Рише временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.