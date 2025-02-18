«Работаем днём и ночью»: Генеральный директор «Балтики» Измайлов рассказал о трансферной кампании

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Калининградская «Балтика» до закрытия трансферного окна 20 февраля намерена подписать ещё как минимум одного игрока. Усиления требует одна из ключевых позиций на футбольном поле — опорного полузащитника.
Об этом в интервью порталу Metaratings.ru рассказал генеральный директор клуба из Янтарного края Равиль Измайлов. По его словам, хотя главной кандидатурой в сфере интересов тренерского штаба команды является именно опорный хавбек, рассматриваются игроки и на другие позиции.
По его словам, селекцию, проведённую скаутской службой в зимнюю паузу можно в целом оценивать положительно, но не следует забегать вперёд. Именно потому, что предстоит закрыть очень важную позицию в центре поля.
«Балтика» после 21 тура в нынешнем сезоне МЕЛБЕТ-Первой лиги набрала 45 очков и лидирует в турнирной таблице. На два балла отстаёт от калининградцев столичное «Торпедо». В 22-м туре 2 марта калининградцы на своём поле примут «Шинник» из Ярославля.
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«Спортивный отдел работает днём и ночью, у нас есть сформировавшийся лонг-лист игроков. Сейчас мы определяемся и договариваемся со сторонами футболистов», — сказал спортивный функционер.
По его словам, селекцию, проведённую скаутской службой в зимнюю паузу можно в целом оценивать положительно, но не следует забегать вперёд. Именно потому, что предстоит закрыть очень важную позицию в центре поля.
«Когда заключим контракт с опорником, будем рассуждать, хорошо поработали селекционеры или нет», — заключил Измайлов.
«Балтика» после 21 тура в нынешнем сезоне МЕЛБЕТ-Первой лиги набрала 45 очков и лидирует в турнирной таблице. На два балла отстаёт от калининградцев столичное «Торпедо». В 22-м туре 2 марта калининградцы на своём поле примут «Шинник» из Ярославля.
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Александр Бойцов