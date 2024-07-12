Бушманов рекомендовал Мелешину и Зорину переходить в «Балтику»

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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
«В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.
Ранее стало известно о том, что «Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.
Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».
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