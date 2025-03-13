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«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев

Чемпион мира Дмитрий Бивол рассказал о тяжёлой нагрузке за последние 14 месяцев
Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)

Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе признался, что за последние полтора года его сильно утомили бои и тренировки. По его словам, за последние 14 месяцев он провёл четыре топовых поединка, что довольно много.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru боксёр подчеркнул, что его вымотали не два последних боя с Артуром Бетербиевым, которого он назвал самым опасным соперником на сегодняшний день, а последние четыре. Ведь каждый поединок требует специальной тщательной подготовки, долгих тренировок, изучения тактики соперника с тренерским штабом.

«Признаюсь, я реально сильно устал. Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — сказал Бивол.

Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.

«Конечно, физически тело износил. Эмоционально напряженность тоже есть. Но одновременно чувствую себя намного сильнее морально. Я сумел пройти определенные этапы в своей жизни: поражение, вернуться, тренироваться. Значит, я был способен на это. Судьба дала такие испытания. И я их прошел на сегодня. Ждем новых», — заключил чемпион мира.

Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.

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Бухаров: Дзюба заслужил побить рекорд по голам за сборную, но Карпин его не вызовет
Бухаров: Дзюба при Карпине не сможет превзойти Кержакова по голам за сборную
13 марта 2025, 15:29

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший нападающий казанского «Рубина», питерского «Зенита» и сборной страны Александр Бухаров прокомментировал достижение Артёма Дзюбы, установившего рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов. Экс-игрок считает, что стать лучшим бомбардиром сборной тот не сможет.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru Бухаров признался, что следит за карьерой и достижениями Дзюбы, который в матче 20-го тура МИР Российской премьер-лиги забил свой 234-й мяч за карьеру и превзошёл результат Александра Кержакова, у которого 233 гола. А уже в следующем матче форвард, выступающий ныне за «Акрон» из Тольятти, в матче на Кубок России отличился снова, забив своей бывшей команде — московскому «Спартаку». Расставание игрока и клуба вышло не очень хорошим, так что для Артёма этот гол, скорее всего, имел особую ценность.

Бывший форвард считает, что своей игрой, всей карьерой и рекордным результатом Дзюба безусловно заслужил право обновить и рекорд по голам за сборную России. Но при нынешнем руководстве сборной Артёму туда путь заказан, полагает Бухаров.

«Думаю, Карпин его не вызовет. Но, возможно, вызовет другой тренер. Дзюбе важно быть в форме», — заключил экс-футболист.

Напомним, 36-летний Артём Дзюба и завершивший карьеру игрока в 34 года Александр Кержаков забили в ворота соперников сборной России по 30 мячей. Контракт Валерия Карпина в качестве наставника главной команды страны рассчитан до лета 2028 года. Дзюбе будет 39 лет.

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#право
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Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур
Нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур может стать игроком «Спартака»
13 марта 2025, 13:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

В столичный «Спартак» может перейти нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур. Услуги 19-летнего футболиста предложили «красно-белым» его агенты.
Сумма потенциального трансфера молодого форварда может составлять до одного миллиона евро, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Его зарплата в «Спартаке» будет в районе 450 тысяч евро в год. В настоящее время Гандипур выступает на родине за клуб «Малаван», но на правах аренды. Права на футболиста молодёжной сборной страны принадлежат другому иранскому клубу — «Пайкан».

В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.

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Стали известны все пары участников 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
13 марта 2025, 09:04

Фото: istockphoto/LeoTroyanski

Сегодня поздно ночью определились все пары участников 1/4 финала главного клубного турнира Старого света — футбольной Лиги чемпионов. Последним четвертьфиналистом стал мадридский «Реал», обыгравший в серии пенальти земляков из «Атлетико».
Интересно, что главные противостояния в 1/8 финала развивались по похожему сценарию. В первом матче на «Ливерпуль» со счётом 1:0 обыграл соперников из «Пари Сен-Жермен», в ответной игре с таким же счётом победили парижане, причём сделали это на выезде. Всё решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты клуба из столицы Франции.

Две мадридские команды в своих матчах меняли только стадионы. На «Сантьяго Бернабеу» победил «Реал» со счётом 2:1. В ответной игре на «Стадио Метрополитано» Конор Галахер из «Атлетико» уже на первой минуте уравнял шансы команд по итогам противостояния. Больше зрители ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не увидели, а в серии пенальти игроки королевского клуба били без промаха, а вот их соперники ошиблись дважды.

Все пары 1/4 Лиги чемпионов выглядят так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия). Первые матчи пройдут 8 и 9 апреля ответные — 15 и 16 апреля.

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#лига чемпионов
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«Токсично себя ведет, лукавит»: Артем Дзюба высказался о Кержакове, чей рекорд по голам он побил на днях
Дзюба высказался о Кержакове после того, как побил его рекорд
13 марта 2025, 02:24

Артем Дзюба (Фото: Telegram/dzyubaartem22)

Артем Дзюба стал рекордсменом по общему числу голов среди российских футболистов. С первого места он сместил закончившего карьеру Александра Кержакова. По признанию самого Дзюбы, Александр так и не поздравил его с уже официальным званием лучшего бомбардира страны.
«Кержаков не поздравил с рекордом, он как‑то токсично себя ведет, лукавит», — передает слова Дзюбы Starhit.

Уже давно спортсмены всячески высмеивают друг друга и при любом удобном случае бросаются колкостями. Несмотря на это, Артем продолжает доказывать свой профессионализм и в свои 36 лет забивать голы. Всего за свою карьеру Дзюба сумел поразить ворота соперников 234 раза.

Что же касается Кержакова, то он повесил бутсы на гвоздь еще в 2017 году. После этого Александр занялся тренерской карьерой, в том числе работая и за рубежом. Сейчас экс-футболист сделал паузу и больше времени проводит с семьей.

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#рекорд
#спортсмены
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В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию
Ветеран «Динамо» Мальцев: болельщики клуба будут рады возвращению Овечкина
12 марта 2025, 18:35

Фото: iStock/vchal

Болельщики хоккейного клуба «Динамо» будут рады возвращению российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Об этом заявил ветеран клуба и двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в беседе с NEWS.ru, комментируя слова Овечкина о возможном возвращении в Россию в 2026 году.
«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — поделился хоккеист.
Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.

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