«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев

Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе признался, что за последние полтора года его сильно утомили бои и тренировки. По его словам, за последние 14 месяцев он провёл четыре топовых поединка, что довольно много.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru боксёр подчеркнул, что его вымотали не два последних боя с Артуром Бетербиевым, которого он назвал самым опасным соперником на сегодняшний день, а последние четыре. Ведь каждый поединок требует специальной тщательной подготовки, долгих тренировок, изучения тактики соперника с тренерским штабом.
Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.
Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.
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«Признаюсь, я реально сильно устал. Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — сказал Бивол.
Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.
«Конечно, физически тело износил. Эмоционально напряженность тоже есть. Но одновременно чувствую себя намного сильнее морально. Я сумел пройти определенные этапы в своей жизни: поражение, вернуться, тренироваться. Значит, я был способен на это. Судьба дала такие испытания. И я их прошел на сегодня. Ждем новых», — заключил чемпион мира.
Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.
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Александр Бойцов