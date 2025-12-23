Экс-игрок «Краснодара» высказался о шансах клуба на победу в РПЛ
Каборе: «Краснодар» заслуживает вновь стать чемпионом России
Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что хочет, чтобы клуб второй раз подряд стал чемпионом России. Его слова приводит Metaratings.ru.
Экс-игрок также высоко оценил вклад президента клуба Сергея Галицкого, назвав его «замечательным человеком», который «сделал много для развития футбола в России».
«Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом во второй раз подряд. Команда заслуживает этого», — сказал Каборе.По итогам 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. Ближайший матч команда проведет 28 февраля на своем стадионе «Ozon Арена» против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.