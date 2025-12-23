Экс-игрок «Краснодара» высказался о шансах клуба на победу в РПЛ

23 декабря 2025, 21:27

Каборе: «Краснодар» заслуживает вновь стать чемпионом России

Фото: iStock/NiseriN

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что хочет, чтобы клуб второй раз подряд стал чемпионом России. Его слова приводит Metaratings.ru.





Экс-игрок также высоко оценил вклад президента клуба Сергея Галицкого, назвав его «замечательным человеком», который «сделал много для развития футбола в России».

«Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом во второй раз подряд. Команда заслуживает этого», — сказал Каборе.