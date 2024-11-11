Билялетдинов озвучил главное открытие РПЛ

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Футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга Российской премьер-лиги.
«В команду подобрали хороших игроков. Есть единомыслие в игре «железнодорожников». В важные моменты футболисты быстро пытаются реализовать моменты. Получается приятная глазу картина. Батраков не случайно сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Сочетание командных и индивидуальных действий подбросило «Локомотив» на верх турнирной таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Билялетдинов.
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что и лучшие тренер и игрок первого круга РПЛ также находятся в команде.
«Я бы отметил по итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» с его молодым составом. Все перед началом чемпионата рассуждали в таком ключе, что у «Локо» ничего не получится. Появилась такая звезда, как Алексей Батраков. Хотелось бы отметить и тренерский штаб, подготовивший такую команду, и руководство «Локомотива», которое не побоялось пойти по такой стратегии», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее сообщалось, что португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».
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