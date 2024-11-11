Билялетдинов озвучил главное открытие РПЛ

БК «Зоркий» одержал уверенную победу в четвёртой игре первенства Московской области по баскетболу. Это четвёртая победа команды в турнире, которая позволила ей закрепить лидерство в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.