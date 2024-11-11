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Билялетдинов озвучил главное открытие РПЛ

Билялетдинов: Главное открытие РПЛ – Локомотив
Фото: iStock/master1305

Фото: iStock/master1305

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга Российской премьер-лиги.
«В команду подобрали хороших игроков. Есть единомыслие в игре «железнодорожников». В важные моменты футболисты быстро пытаются реализовать моменты. Получается приятная глазу картина. Батраков не случайно сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Сочетание командных и индивидуальных действий подбросило «Локомотив» на верх турнирной таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Билялетдинов.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что и лучшие тренер и игрок первого круга РПЛ также находятся в команде.



«Я бы отметил по итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» с его молодым составом. Все перед началом чемпионата рассуждали в таком ключе, что у «Локо» ничего не получится. Появилась такая звезда, как Алексей Батраков. Хотелось бы отметить и тренерский штаб, подготовивший такую команду, и руководство «Локомотива», которое не побоялось пойти по такой стратегии», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее сообщалось, что португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».

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#спорт
#тренер
#мнение
#рпл
#дмитрий булыкин
#футбол
Канчельскис спрогнозировал «Спартаку» место в этом сезоне РПЛ
11 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал уверенность в том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» займёт шестое место.
«Спартак» займёт шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло. В ближайшее время чемпионом будет становиться только «Зенит», они обойдут «Спартак» по числу титулов. В российском футболе происходит настоящий бардак. В последнее время «Зениту» противостоят «Краснодар» и «Динамо», а не «Спартак», – отметил в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.

Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.

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#спартак
#рпл
#краснодар
#футболист
#спорт
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Хомуха назвал самые предпочтительные команды в этом сезоне РПЛ
11 ноября 2024, 19:41

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.
«При Николиче нет серьезных изменений в лучшую сторону в игре ЦСКА по сравнению с командой Федотова. Пока он не оправдывает ожиданий армейских болельщиков. Если в зимнее трансферное окно удастся усилиться, ЦСКА поборется за попадание в призовую тройку. В этом сезоне «Краснодар» бросит вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Эти две команды выглядят предпочтительнее всех остальных в нашем чемпионате», – прояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.

А заслуженный тренер России, мастер спорта, ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что сейчас петербургская команда играет не в полную силу.

«Жду от чемпионов более яркого футбола. К сожалению, во многих матчах «Зенит» позволяет соперникам играть на равных, создавать ему проблемы. Это мы увидели и в матче с «Ахматом», в котором петербургская команда допускала много ошибок. Второй гол хозяева просто подарили зенитовцам, сами грозненцы создали несколько голевых моментов», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Стрепетов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков комментировал игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ, заявил, что спортсмены клуба стали заурядными.

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#тренер
#президент
#мнение
#спортсмены
#рпл
#краснодар
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Назван необходимый «Краснодару» элемент для борьбы за победу в РПЛ
Гладилин заявил о необходимости скамейки «Краснодару»
11 ноября 2024, 19:32

Фото: iStock/Grigorenko

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что для борьбы за победу в РПЛ «Краснодару нужна длинная скамейка запасных.
«Краснодару по силам удержать первое место, но им надо усиливаться. У них хорошая обойма игроков, но короткая лавка. Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, надо иметь игроков в резерве, чтобы ключевые игроки могли иметь возможность отдохнуть», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

До этого португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал решение «Краснодара» продлить контракт с нападающим Джоном Кордобой.

«Продление Кордобы — это отличная работа со стороны руководства «Краснодара». Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, с ним «Краснодар» выглядит реальным претендентом на чемпионство. Он приносит важные очки для команды. Уверен, с мотивацией у Кордобы будет все в порядке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Ранее футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга Российской премьер-лиги.

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#спорт
#тренер
#контракт
#рпл
#краснодар
#футбол
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В Реутове определились победители детского чемпионата по картингу
11 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В центре Dozari Kart прошёл первый этап внутришкольного чемпионата по картингу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Реутов.
Открыл чемпионат депутат Совета депутатов муниципалитета Дмитрий Глабай. Он передал участникам соревнований пожелания удачи маленьким гонщикам от имени главы Реутова и вручил награды.
«Сегодня я вручаю приз главы города «За волю к победе». Судейская коллегия решит отдать его тому, кто либо был рядом с пьедесталом, но не смог попасть на него, либо продемонстрировал большой прогресс. Хотя и говорят, что главное не победа, а участие, для каждого из нас, конечно, важна победа. Поэтому желаю всем удачи», – сказал Глабай.
Финальные заезды дети начали со стартовой решётки по сигналу, как в «Формуле 1».

В детском классе победителями стали места на пьедестале заняли Константин Ароян, Георгий Халиулин и Михаил Копачев, среди подростков – Булат Черепов, Александр Мифтяхидинов и Илья Васильев.

Приз главы города «За волю к победе» вручили Арине Георгиевой.

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#гонки
#автомобили
#подмосковье
#московская область
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Баскетболисты «Зоркого» выиграли четвёртый матч первенства Московской области
11 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

БК «Зоркий» одержал уверенную победу в четвёртой игре первенства Московской области по баскетболу. Это четвёртая победа команды в турнире, которая позволила ей закрепить лидерство в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Команда контролировал игру на протяжении всего матча и выиграла со счётом 101:63. Лучшим игроком встречи стал капитан команды Фёдор Салабуда, лучшим бомбардиром – Глеб Белов», – отметили в администрации.
Следующая игра состоится 23 ноября. Соперниками красногорцев станут баскетболисты Раменского городского округа.

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#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные борцы завоевали золото международного турнира «Сила традиций»
11 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Высшую награду пятых международных соревнований по греко-римской борьбе «Сила традиций» завоевали восемь спортсменов из Московской области, выступавшие в составе сборной Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В уникальном борцовском турнире в формате «команда против команды» приняли участие двенадцать сборных: Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии и восемь команд федеральных округов России. В финал соревнований по общему числу побед вышли сборные ЦФО и ЮФО, в итога победу со счётом 9:2 одержали спортсмены Центрального округа», — говорится в сообщении.
Отмечается, за команду ЦФО выступали 11 спортсменов, из них восемь — представители Подмосковья: Артур Габеев, Максим Головенчиц, Вадим Драгушан, Матвей Головенчиц, Каймараз Арбаханов, Самир Арипов, Гиорги Носелидзе и Арунат Байрамов.

Турнир проходил в Омске 8-9 ноября.

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#борьба
#греко-римская борьба
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#соревнования
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В Дубне открыли скалодром европейского уровня
11 ноября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Современный скалодром открыл в Дубне Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), это первый скалодром такого уровня на территории Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зал проектировался нашими специалистами, учитывая современные тенденции. Я лазал на разных скалодромах мира — этот ничем не хуже мировых образцов», — заявил директор Дубненского клуба скалолазания Леонид Григоренко.
В зале есть несколько десятков трасс разного уровня сложности. Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что тренироваться здесь смогут как сотрудники ОИЯИ, так и остальные горожане, занимающиеся альпинизмом.
Альпинисты будут отрабатывать в зале необходимые навыки в безопасных условиях.

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В турнире по настольному теннису в Кашире приняли участие более 30 спортсменов
11 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый парный турнир для любителей настольного тенниса «Тарасковский накат» состоялся в спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, его участниками стали свыше 30 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир проводился в форовом формате: в каждой партии в пользу пары с меньшим общим рейтингом начислялось одно очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар. Всего в турнире приняли участие 16 пар», — говорится в сообщении.
Первое место турнира занял каширский дуэт Александра Зинина и Владислава Ярцева. Серебряную медаль завоевали Александр Виноградов и Юрий Журавлев, представлявшие Кашире и Серебряные Пруды, а бронза досталась каширским спортсменам Виталию Байбакову и Вячеславу Климову.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#спорт
#кашира
#теннис
#турнир
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Подмосковные спортсменки выиграли семь медалей на чемпионате России по боксу среди женщин
11 ноября 2024, 10:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На чемпионате России по боксу среди женщин представительницы Московской области завоевали пять золотых и две серебряные медали, став лидерами по количеству золотых наград, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам чемпионата в женскую сборную России вошли 10 спортсменок из Московской области: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачёва, а также Дарья Калачёва из Серпухова, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.

Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 1 по 10 ноября в Серпухове. В соревнованиях участвовали 172 спортсменки из 50 регионов России.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#подмосковье
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