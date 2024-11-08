Колосков назвал футболистов «Зенита» заурядными

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ, заявил, что спортсмены клуба стали заурядными.
Так, он сравнил футболистов клуба с их коллегами из «Краснодара».
Ранее экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что в матче с «Факелом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги команде будет непросто.
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«Нет единых тестов, которые могли бы определять разницу в мастерстве футболистов. Мастерство проявляется в игре и результативности игроков. Сейчас в «Зените» более звёздные футболисты. Многие из них зарекомендовали себя очень хорошо. Но это было вчера, а сегодня они стали заурядными футболистами. Те же Педро и Кассьерра меня не впечатляют. Футболисты «Зенита» остановились в развитии, а футболисты «Краснодара» развиваются. Только Барриос держит свой привычный уровень», — отметил в беседе с Metaratings.ru Колосков.
Ранее экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что в матче с «Факелом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги команде будет непросто.
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Мелисса Тимофеева