Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

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Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера казанского «Ак Барса». Об этом говорится в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В этом сезоне казанская команда закончила выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1-4. На пресс-конференции Билялетдинов отметил, что продолжит работать в хоккее, только в другом формате.
Также, специалист не согласился с тем, что ему не хватило мотивации в плей-офф.
Напомним, что в декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз занял место главного тренера «Ак Барс» и вывел команду до финала Кубка Гагарина, где устпил победу столичному ЦСКА.
Билялетдинов также был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и добился трех побед в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его тренерством в чемпионате России побеждало московское «Динамо» (2000). В качестве тренера сборной России он стал чемпионом мира (2012).
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Также, специалист не согласился с тем, что ему не хватило мотивации в плей-офф.
Билялетдинов также был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и добился трех побед в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его тренерством в чемпионате России побеждало московское «Динамо» (2000). В качестве тренера сборной России он стал чемпионом мира (2012).
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Дана Игумнова