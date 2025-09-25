«По косточкам разобрать»: Билялетдинов высказался об игре «Локомотива»
Бывший тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил, что проблем у команды нет
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал серию из пяти ничьих подряд у «железнодорожников» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, списывать всё на невезение нельзя. Можно говорить о снижении концентрации, раз игроки пропускают в концовках, но концентрация — широкое понятие, говорит спорсмен.
«Нужно по косточкам разобрать моменты, которые привели к пропущенным голам, чтобы они не повторились», — сказал Билялетдинов.
После девяти туров «Локомотив» идёт четвёртым в таблице РПЛ с 17 очками, отставая на два балла от лидирующего «Краснодара». В десятом туре «железнодорожники» примут «Рубин» 27 сентября — начало в 16:30 мск.