«По косточкам разобрать»: Билялетдинов высказался об игре «Локомотива»

25 сентября 2025, 20:13

Бывший тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил, что проблем у команды нет

Фото: istockphoto/Dziurek

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал серию из пяти ничьих подряд у «железнодорожников» в Российской премьер-лиге (РПЛ).





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, списывать всё на невезение нельзя. Можно говорить о снижении концентрации, раз игроки пропускают в концовках, но концентрация — широкое понятие, говорит спорсмен.





«Нужно по косточкам разобрать моменты, которые привели к пропущенным голам, чтобы они не повторились», — сказал Билялетдинов.