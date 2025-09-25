«Динамо» под руководством Карпина станет сильным, убеждён Наумов

25 сентября 2025, 19:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и дал прогноз на дальнейшее развитие команды под руководством главного тренера Валерия Карпина.





По словам собеседника Metaratings.ru, Карпину пока не удалось выстроить в команде футбол, который ему нравится, в результате чего наблюдался плохой старт. Главной задачей главного тренера, по мнению Наумова, является укрепление обороны и обеспечение её надёжности.



Он отметил, что игра команды постепенно строится, однако некоторые ключевые игроки, такие как Сергей Сергеев и Алексей Миранчук, пока не могут полностью раскрыться в новой системе.





«Когда всё стабилизируется, «Динамо» будет очень сильным. Я думаю, Карпин всё наладит», – добавил бывший функционер.