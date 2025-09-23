Полузащитник «Спартака» отметил трудности команды в матче с «Крыльями» без Станковича
Дмитриев: с «Крыльями» было непривычно играть без тренера Станковича
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после победы в девятом туре РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1) отметил, что команде непривычно было действовать без Деяна Станковича на бровке.
Он пояснил, что во время матча сложно сразу вносить изменения в игру без тренера, однако команда постарается максимально подготовиться к следующей встрече с «Пари НН».
«Дисквалификация Станковича на месяц? С «Крыльями» было непривычно играть без него на бровке. Если нужно что-то подредактировать в игре, то мы сразу же не можем это сделать», — сказал Дмитриев Metaratings.ru.Ранее Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Станковича на месяц во всех соревнованиях РФС за нецензурную брань в адрес арбитра в матче против московского «Динамо». Возможность обжаловать это решение у сербского специалиста отсутствует.