Полузащитник «Спартака» отметил трудности команды в матче с «Крыльями» без Станковича

23 сентября 2025, 19:16

Дмитриев: с «Крыльями» было непривычно играть без тренера Станковича

Игорь Дмитриев (Фото: Instagram* / @_igor_dmitr_)

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после победы в девятом туре РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1) отметил, что команде непривычно было действовать без Деяна Станковича на бровке.





Он пояснил, что во время матча сложно сразу вносить изменения в игру без тренера, однако команда постарается максимально подготовиться к следующей встрече с «Пари НН».





«Дисквалификация Станковича на месяц? С «Крыльями» было непривычно играть без него на бровке. Если нужно что-то подредактировать в игре, то мы сразу же не можем это сделать», — сказал Дмитриев Metaratings.ru.