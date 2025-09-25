Кобелев посоветовал «Краснодару» иметь двух-трёх игроков для ротации

25 сентября 2025, 18:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-игрок сборной России и бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





Собеседник Metaratings.ru отметил, что «Краснодар» не просел с прошлого года и отлично выступает, набирая очки. Однако вторая часть сезона, по его прогнозу, будет уже сложнее.





«Весной в Кубке пойдут матчи на вылет, в которых команде придётся играть основным составом, чтобы продолжить борьбу. Конечно, без ротации состава «Краснодару» будет очень тяжело. Нужны как минимум двух-трёх игроков на подмену, а лучше – для конкуренции, которые смогут выйти с лавки и усилить игру», – отметил Кобелев.