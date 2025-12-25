Билялетдинов заявил, что не хочет ехать в Европу
Бывший полузащитник английского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что не испытывает желания посещать страны Европы.
В беседе с «РБ Спорт» экс-футболист отметил, что он уже около пяти лет не бывает в Европе и не планирует поездок в ближайшем будущем. Билялетдинов уточнил, что его заграничный паспорт истек несколько лет назад, а интереса к поездкам в европейские страны у него нет по принципиальным соображениям, связанным с текущими событиями. Он также подчеркнул, что не поддерживает связь с бывшим клубом и не видит для себя причин возвращаться в Англию.
Динияр Билялетдинов выступал за «Эвертон» с 2009 по 2012 год. За это время он провел в составе ливерпульской команды 77 матчей, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
