Экс-нападающий сборной Грузии Ашветия прокомментировал возможный допуск российской национальной команды до международных соревнований

24 декабря 2025, 14:25

Ашветия: политика мешает российскому футболу

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о возможном допуске российской национальной команды до международных соревнований, а также оценил вероятность этого события. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, в настоящее время в мире сложилась непростая обстановка.





«Пока конфликт не закончится, сборную России не допустят до международных турниров. Это почти невозможно. Политика мешает российскому футболу. Спорт стал частью политики. Его втянули в эти игры. Спортсмены — заложники ситуации. Мне жаль, что так получилось», — сказал Ашветия.