Экс-нападающий сборной Грузии Ашветия прокомментировал возможный допуск российской национальной команды до международных соревнований
Ашветия: политика мешает российскому футболу
Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о возможном допуске российской национальной команды до международных соревнований, а также оценил вероятность этого события. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его словам, в настоящее время в мире сложилась непростая обстановка.
«Пока конфликт не закончится, сборную России не допустят до международных турниров. Это почти невозможно. Политика мешает российскому футболу. Спорт стал частью политики. Его втянули в эти игры. Спортсмены — заложники ситуации. Мне жаль, что так получилось», — сказал Ашветия.
Спортсмены, включая футболистов, не должны быть жертвами политических решений, подчеркнул он.
В начале 2022 года УЕФА и ФИФА запретили российским командам участвовать в международных соревнованиях. Сборная России также пропустит чемпионат мира по футболу в 2026 году.