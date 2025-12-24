Бывший футболист ЦСКА Гришин прокомментировал шансы Вадима Романова стать главным тренером «Спартака»

24 декабря 2025, 19:57

Александр Гришин: Не верю, что Романова назначат главным тренером «Спартака»

Фото: iStock/arnaldo moreno

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «РБ Спорт» порассуждал о шансах Вадима Романова стать главным тренером «Спартака».





Гришин считает, что в его эпоху тренеру предоставляли возможность работать два года. Тогда не было достаточно средств для формирования команды под себя и проведения многочисленных трансферов. Сегодня же тренеру достаточно потерпеть неудачу в серии матчей, чтобы столкнуться с увольнением.





«Я не думаю, что Романова оставят. «Спартак» должен бороться за первое место. Для этого в идеале нужен тренер с именем, который чемпионство уже выигрывал. В РПЛ таких только двое — Семак и Мусаев», — пояснил бывший футболист ЦСКА.