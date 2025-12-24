«Погубил много талантов»: Легенда ЦСКА высказался о возможном уходе Дивеева

24 декабря 2025, 13:00

Экс-вратарь ЦСКА Сарычев считает, что Дивееву лучше остаться в армейском клубе

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Сарычев прокомментировал слухи о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.





В беседе с «Metaratings.ru» Сарычев заявил, что потеря Дивеева не станет для ЦСКА серьёзным ударом. При этом он отметил, что финансовые условия в «Зените» выгоднее, и в современном футболе деньги часто влияют на выбор игроков. По его мнению, Дивееву лучше остаться в ЦСКА.

«Зенит» погубил много талантов. Он не первый и не последний. В Петербурге играет много иностранцев. Игорь может проиграть им борьбу за место в основном составе. У него отличный потенциал, который можно и дальше раскрывать в ЦСКА. В «Зенит» надо идти, только если тебе гарантировано место в стартовом составе», — заявил Сарычев.