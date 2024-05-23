Бышовец заявил об отсутствии оснований замены Семака в «Зените»

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Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец заявил о том, что расторгать контракт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и заменять его на этой должности оснований никаких нет.
«Что касается Семака, то он все эти годы давал результат. Это основной критерий. «Зенит» выигрывает, в команде рабочая атмосфера, у Семака выстроены отношения с руководством клуба. У «Зенита» сильнейший состав. Но легионерами из разных стран нужно уметь управлять, что требует от тренера человеческих и профессиональных качеств. Тут Семака не в чем упрекнуть», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.
При этом он отметил, что при участии «Зенита» в Лиге чемпионов и в Лиге Европы показатели могли быть другими, но на данный момент команда показывает хорошие результаты, а потому менять тренера причин нет.
Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
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