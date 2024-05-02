«Чеховские медведи» обыграли питерский «Зенит» в полуфинале Суперлиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Чеховские медведи» одержали первую победу в полуфинале Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первая полуфинальная игра «Чеховских медведей» прошла 1 мая на домашней арене соперников в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что следующая игра состоится 8 мая в Чехове на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.
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«Борьбу за выход в финал чеховский гандбольный клуб начал с победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Итог встречи 29:24 в пользу команды из Московской области. Кроме этого, лучшим игроком и бомбардиром матча был признан подмосковный Александр Ермаков, который забросил восемь мячей в ворота «Зенита», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что следующая игра состоится 8 мая в Чехове на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.
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Мира Полтева