Деменко назвал Станковича амбициозным специалистом

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, а как тренер он стал трёхкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Деменко.
Он выразил уверенность в том, что болельщики позитивно воспримут назначение Станковича.
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
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