Колосков: «Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу с «Динамо»
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе московского «Динамо» над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Матч между командами прошёл 5 марта и завершился с результатом 5:2. Колосков отметил, что такая игра, несомненно, заслуживает положительной оценки.
«Мне хочется получить от игры эстетику, но у команд было много суеты. Не всегда вовремя они видят дальнейшее развитие атаки. Но это не умаляет игру «Динамо», которое смяло «Спартак». «Бело-голубые» хорошо подготовились и физически, и тактически. У них пропала робость, они прессинговали», — сказал он.
«Спартак» не справился с задачей и не был готов к игре. Причины, по которым команда не показала ожидаемого результата, остаются неясными, отметил Колосков. По его словам, футболисты, выступавшие в прошлом сезоне, не смогли выйти на нужный уровень.
18 марта состоится ответный матч на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.