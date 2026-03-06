Колосков: «Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу с «Динамо»

06 марта 2026, 16:22

Фото: iStock/Andreyuu

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе московского «Динамо» над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Матч между командами прошёл 5 марта и завершился с результатом 5:2. Колосков отметил, что такая игра, несомненно, заслуживает положительной оценки.





«Мне хочется получить от игры эстетику, но у команд было много суеты. Не всегда вовремя они видят дальнейшее развитие атаки. Но это не умаляет игру «Динамо», которое смяло «Спартак». «Бело-голубые» хорошо подготовились и физически, и тактически. У них пропала робость, они прессинговали», — сказал он.