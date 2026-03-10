Австралия предложила гуманитарные визы футболисткам сборной Ирана
Власти Австралии предложили сбежавшим из расположения национальной команды Ирана футболисткам гуманитарные визы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Согласно данным издания, состоялась пресс-конференция, на которой министр внутренних дел Австралии Тони Берк поставил точку в сложившейся ситуации. По его словам, страна готова предоставить право временного проживания пяти спортсменкам, которые находились в Австралии во время Кубка Азии по футболу.
Ранее девушки обратились за помощью к австралийским властям после того, как их на родине назвали предателями за отказ исполнять национальный гимн перед официальной встречей турнира.
Кроме того, за спортсменок вступился американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что если Австралия не оставит у себя иранских футболисток, то их примут США.
