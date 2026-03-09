Трамп призвал Австралию спасти иранских футболисток от возможной казни
Трамп призвал власти Австралии спасти иранских футболисток от возможной казни
Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Австралии Энтони Албанезе с призывом предоставить убежище женской сборной Ирана по футболу.
По словам американского лидера, если команда вернется на родину, ее участницам может грозить расправа. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу вернуться обратно, где ее убьют. Не делайте этого, уважаемый премьер-министр. США примет сборную, если этого не сделаете вы», — говорится в публикации хозяина Белого дома.
Иранская команда выступала на Кубке Азии, который проходил в Австралии. Перед игрой с Южной Кореей футболистки отказались исполнять гимн Ирана.
Ранее глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не исключил, что сборная может отказаться от участия в ЧМ-2026, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде. Иран уже отобрался на турнир и, как сообщается, попал в группу G, где должен сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
28 февраля Израиль нанес удар по Ирану, назвав его «превентивным», что подтвердил министр обороны Исраэль Кац. Позже Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость».
Перед этим международный аэропорт Мехрабад загорелся в Тегеране после авиаударов Израиля и США.