Трамп призвал Австралию спасти иранских футболисток от возможной казни

09 марта 2026, 19:44

Трамп призвал власти Австралии спасти иранских футболисток от возможной казни

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Австралии Энтони Албанезе с призывом предоставить убежище женской сборной Ирана по футболу.





По словам американского лидера, если команда вернется на родину, ее участницам может грозить расправа. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial.





«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу вернуться обратно, где ее убьют. Не делайте этого, уважаемый премьер-министр. США примет сборную, если этого не сделаете вы», — говорится в публикации хозяина Белого дома.