«Мы в золотой гонке»: Нападающий Комличенко бросил вызов «Зениту» и «Краснодару»

18 января 2026, 21:31

Комличенко: «Локомотив» отстаёт от лидера на три очка и остаётся в золотой гонке

Фото: Istock/Pixfly

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко оценил перспективы команды. Он назвал фаворитами «Зенит» и «Краснодар», но заявил, что и «Локомотив» готов бороться за чемпионство.





В беседе с «РБ Спорт» Комличенко отметил, что команда хорошо завершила осень, отставая от лидера всего на три очка. По его словам, первый тур весны сразу покажет реальный уровень всех претендентов.



Комментируя уход капитана Дмитрия Баринова, футболист признал потерю, но подчеркнул, что в футболе нет незаменимых.

«Понятное дело, конечно, будет не хватать. Его уход — футбольная жизнь, надо быть к этому готовым. Думаю, что и руководство к этому готово. Команда точно к этому готова. Понятное дело, это потеря — капитан уходит. Но это футбол. Жизнь продолжается», — высказался спортсмен.