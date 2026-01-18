«Незаменимых нет»: Мостовой оценил возможный уход Маркиньоса из «Спартака»
Александр Мостовой прокомментировал слухи об уходе Маркиньоса из «Спартака»
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Маркиньос из московского клуба в сербскую «Црвену Звезду».
В беседе с «РБ Спорт» Мостовой заявил, что не считает уход Маркиньоса потерей для «красно-белых».
«Не думаю, что уход Маркиньоса ослабит «Спартак». Да, он достаточно яркий футболист, но незаменимых нет. Плюс его в «Спартак» приводил Станкович, и логично, что он хочет его вернуть к себе. Нормальная история», — высказался Александр.В текущем сезоне 26-летний Маркиньос провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал три голевые передачи. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2029 года. По информации портала Transfermarkt, текущая стоимость игрока «Спартака» оценивается в шесть миллионов евро.