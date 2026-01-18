Военное звание, позднее материнство и брак с чиновником: Как живет Светлана Хоркина после завершения спортивной карьеры?
Двукратной олимпийской чемпионке, легендарной «королеве брусьев» Светлане Хоркиной 19 января исполняется 47 лет. Её жизнь после завершения блистательной спортивной карьеры стала не менее насыщенной и впечатляющей: от высокой государственной службы и руководящей должности в ЦСКА до обретения, наконец, долгожданного семейного счастья. Пройдя через громкие романы и личные драмы, Хоркина построила тихую и прочную семейную гавань. Подробности — в материале «Радио 1».
Административная карьера Светланы ХоркинойПосле завершения спортивной карьеры в 2004 году Светлана Хоркина не только не исчезла из публичного пространства, но и смогла выстроить впечатляющую административную и общественную карьеру. Ещё в 2003 году она вступила в партию «Единая Россия», а в 2007 году была избрана депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, где занималась вопросами молодёжной политики.
Однако настоящая карьера Хоркиной как государственного управленца началась после 2011 года. С октября 2012 года она работала референтом в Контрольном управлении делами Президента Российской Федерации. А с февраля 2016 года занимает одну из ключевых должностей в армейском спорте — первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). В 2018 году ей было присвоено звание полковника, а также классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.
Параллельно с этой работой она с 2004 года является вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, входит в состав учредителей «Юнармии» и попечительского совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Хоркина регулярно участвует в спортивно-просветительских мероприятиях. Совсем недавно, в конце 2025 года, она посетила с мастер-классом базу подготовки гимнастов в Евпатории, Крым, где работала с юными спортсменами.
Личная жизнь: от скандального романа к тихому семейному счастьюЛичная жизнь Светланы Хоркиной долгое время была предметом пристального внимания и источником болезненных переживаний для самой спортсменки. После завершения карьеры у неё начался длительный роман с бизнесменом Кириллом Шубским, который на тот момент был женат на актрисе Вере Глаголевой. Эти отношения, по словам Хоркиной, длились около семи лет и были полны обещаний с его стороны, которые так и не были выполнены.
В 2005 году Хоркина родила от Шубского сына, которого назвала Святославом. Роды проходили в одной из клиник Лос-Анджелеса, что, по объяснению самой спортсменки, было просьбой отца ребёнка. Этот период стал для неё крайне тяжёлым.
«Он говорил, что я должна уехать как можно дальше и никому не сообщать», — позднее признавалась Хоркина.
Несмотря на рождение ребёнка, Шубский остался в семье, и Хоркина воспитывала сына одна.
Перелом наступил в 2011 году, когда Светлана вышла замуж за Олега Кочнова, генерала ФСБ, который старше её на 23 года. С тех пор пара ведёт крайне закрытый от публики образ жизни, редко появляясь вместе на светских мероприятиях. «Личное должно оставаться личным, чтобы не спугнуть счастье», — такова философия Хоркиной сегодня.
В 2019 году, когда Светлане было 40 лет, в их семье случилось радостное событие — родился второй сын, Иван. Старший сын Святослав, которому сейчас 20 лет, также живёт с матерью и отчимом. В интервью ria.ru Хоркина признаётся, что наконец обрела то спокойствие и понимание, которых ей так не хватало:
«Теперь я узнала, что, оказывается, можно ради своего любимого человека и поступки совершать, и относиться к нему заботливо и бережно».
Как сейчас живет ХоркинаСегодня жизнь 47-летней Светланы Хоркиной сосредоточена на трёх главных направлениях: руководящая работа в ЦСКА, общественная деятельность в сфере спорта и, что самое важное для неё самой, семья.
Основное рабочее время занимает должность первого заместителя начальника ЦСКА. Она курирует развитие армейского спорта, включая гимнастику. Также Хоркина продолжает активно участвовать в жизни Федерации спортивной гимнастики России, способствуя развитию этого вида спорта на всех уровнях — от детско-юношеского до профессионального. Она является куратором Белгородской спортивной гимнастической школы, которую возглавляет её младшая сестра, Юлия Хоркина.
Хоркина и Кочнов сознательно ограждают свою личную жизнь от посторонних глаз. Они живут в Москве, воспитывая двоих сыновей Святослава и Ивана. В редких комментариях Светлана подчёркивает, что в её нынешнем браке царит взаимопонимание и поддержка, которых она была лишена в предыдущих отношениях.
В отличие от первых лет после спорта, когда Хоркина пробовала себя как телеведущая («Дом» на ТНТ) и участница шоу («Танцы со звёздами», «Маска»), сейчас она крайне редко появляется в развлекательных проектах. Её медийность теперь связана в основном с официальными событиями в мире спорта и патриотического воспитания.