Бителло высказался о возможном уходе из «Динамо»

02 июля 2026, 17:20

Бителло заявил, что хочет остаться в «Динамо»

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопросы о возможном уходе в летнее трансферное окно. Его слова приводит Metaratings.ru.





Бителло заявил о желании остаться в клубе и завоевать трофей в его составе. Он подчеркнул, что у него действующий контракт до 2031 года.

«Я хочу остаться и максимально помогать команде. <…> Моя главная цель – трофей с «Динамо», – сказал полузащитник.