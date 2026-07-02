Бителло высказался о возможном уходе из «Динамо»
Бителло заявил, что хочет остаться в «Динамо»
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопросы о возможном уходе в летнее трансферное окно. Его слова приводит Metaratings.ru.
Бителло заявил о желании остаться в клубе и завоевать трофей в его составе. Он подчеркнул, что у него действующий контракт до 2031 года.
«Я хочу остаться и максимально помогать команде. <…> Моя главная цель – трофей с «Динамо», – сказал полузащитник.26-летний футболист выступает за «Динамо» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет около 15 миллионов евро.
«Динамо» заняло седьмое место в РПЛ по итогам сезона-2025/26 с 45 очками. Новым главным тренером команды стал Сандро Шварц, сменивший Ролана Гусева.