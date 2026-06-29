Бывший футболист «Динамо» поддержал новые правила против симуляции и затягивания времени
Бывший футболист московских «Динамо» и «Торпедо», а также экс-игрок сборной СССР Михаил Гершкович позитивно оценил грядущие изменения в регламенте Российского футбольного союза (РФС), направленные на борьбу с затяжкой времени и нечестной игрой. Об этом стало известно 29 июня.
Напомним, что РФС обнародовал перечень поправок, вступающих в силу с сезона-2026/2027. Ключевые новации касаются работы видеоассистентов рефери (VAR): теперь система сможет проверять эпизоды с ошибочным предъявлением второй желтой карточки (ранее такое право распространялось только на прямые красные карточки). Кроме того, видеопомощники получат возможность вмешиваться при неверном назначении углового удара.
«Очень положительно отношусь к новым правилам в РПЛ против затяжек времени. Нужно с этим бороться. Я бы ещё ужесточил борьбу с симуляциями: нужно, чтобы игрок покидал поле на пять минут (при выходе врачей). Мне непонятно правило с удалением за прикрывание рта рукой. Что тут такого?» — цитирует Гершковича Metaratings.ru.Среди прочих изменений регламента: игроки обязаны покидать поле в течение 10 секунд после совершения замены (в противном случае выход нового футболиста задержится на минуту), в товарищеских матчах сборных разрешено проводить до восьми замен (по согласию сторон — до 11), а судьи получат право носить нательные камеры по примеру чемпионата мира.