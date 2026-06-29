Бывший футболист «Динамо» поддержал новые правила против симуляции и затягивания времени

29 июня 2026, 17:35

Футболист Гершкович: положительно отношусь к правилам против затяжек времени

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший футболист московских «Динамо» и «Торпедо», а также экс-игрок сборной СССР Михаил Гершкович позитивно оценил грядущие изменения в регламенте Российского футбольного союза (РФС), направленные на борьбу с затяжкой времени и нечестной игрой. Об этом стало известно 29 июня.





Напомним, что РФС обнародовал перечень поправок, вступающих в силу с сезона-2026/2027. Ключевые новации касаются работы видеоассистентов рефери (VAR): теперь система сможет проверять эпизоды с ошибочным предъявлением второй желтой карточки (ранее такое право распространялось только на прямые красные карточки). Кроме того, видеопомощники получат возможность вмешиваться при неверном назначении углового удара.





«Очень положительно отношусь к новым правилам в РПЛ против затяжек времени. Нужно с этим бороться. Я бы ещё ужесточил борьбу с симуляциями: нужно, чтобы игрок покидал поле на пять минут (при выходе врачей). Мне непонятно правило с удалением за прикрывание рта рукой. Что тут такого?» — цитирует Гершковича Metaratings.ru.