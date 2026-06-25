Экс-футболист сборной Узбекистана высказался об идее матча с Россией после ЧМ-2026

25 июня 2026, 14:55

Зейтуллаев заявил, что Узбекистан с удовольствием примет сборную России

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев заявил, что его страна с удовольствием примет команду России в случае договорённости о проведении товарищеского матча после завершения ЧМ-2026. Его слова приводит издание Metaratings.ru.





Экс-футболист отметил, что от такой встречи выиграют обе стороны, а игру можно устроить как в Москве, так и в Ташкенте.

«Сборная России остается серьезным брендом с именем после отстранения. <…> Мне было бы интересно на [такой матч] посмотреть», — добавил он.