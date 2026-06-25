Экс-футболист сборной Узбекистана высказался об идее матча с Россией после ЧМ-2026
Зейтуллаев заявил, что Узбекистан с удовольствием примет сборную России
Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев заявил, что его страна с удовольствием примет команду России в случае договорённости о проведении товарищеского матча после завершения ЧМ-2026. Его слова приводит издание Metaratings.ru.
Экс-футболист отметил, что от такой встречи выиграют обе стороны, а игру можно устроить как в Москве, так и в Ташкенте.
«Сборная России остается серьезным брендом с именем после отстранения. <…> Мне было бы интересно на [такой матч] посмотреть», — добавил он.Сборная Узбекистана впервые в истории участвует в мировом первенстве и пока занимает четвертое место в турнирной таблице. В третьем туре команда Фабио Каннаваро сыграет с ДР Конго. Матч начнется 28 июня в 02:30 мск.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 сборных. Сборная России отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с начала 2022 года.