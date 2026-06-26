Эквадор сенсационно обыграл Германию в матче ЧМ по футболу
Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), пишет «Чемпионат».
Уже в начале матча немецкий нападающий Лерой Зане вывел свою команду вперёд. Однако на девятой минуте Нильсон Ангуло из сборной Эквадора сравнял счёт. Решающий гол забил Гонсало Плата в концовке встречи, добыв южноамериканской команде победу со счётом 2:1.
Турнирная таблица группы E после трёх туров выглядит следующим образом: лидирует сборная Германии с шестью очками, второе место занимает Кот‑д’Ивуар (также шесть очков), далее следует Эквадор с четырьмя очками, а замыкает квартет Кюрасао.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие сразу 48 команд.
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