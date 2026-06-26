Эквадор сенсационно обыграл Германию в матче ЧМ по футболу

26 июня 2026, 01:23

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная Эквадора одержала победу над командой Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), пишет «Чемпионат».