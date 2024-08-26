Гольфисты из Подмосковья завоевали пять медалей Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли спортсмены из Московской области на XII летней Спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В личном первенстве золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Елизавета Кошкина, а серебряную — ещё одна спортсменка из Московской области Алиса Молоканова. Кроме того, подмосковная сборная девушек в составе Алины Герман, Елизаветы Кошкиной и Алисы Молокановой поднялась на высшую ступень пьедестала в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.Ещё две медали Спартакиады — на счету подмосковных юношей-гольфистов. Их сборная, за которую сыграли Глеб Сотников, Марк Пучков и Кирилл Дунаев, завоевала серебряную медаль в командном зачёте. Кроме того, Марк Пучков занял третье место в личном зачёте.
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